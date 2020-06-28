MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYKS soru ve cevapları yayımlandı
GeriEğitim YKS soru ve cevapları yayımlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.06.2020 - 20:59,Son Güncelleme:

YKS soru ve cevapları yayımlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YKS soru ve cevapları yayımlandı
Abone Olgoogle-news

27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) İÇİN TIKLAYIN
ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) İÇİN TIKLAYIN
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ALMANCA) İÇİN TIKLAYIN
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ARAPÇA) İÇİN TIKLAYIN
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (FRANSIZCA) İÇİN TIKLAYIN
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (İNGİLİZCE) İÇİN TIKLAYIN
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (RUSÇA) İÇİN TIKLAYIN

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle