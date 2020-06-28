YKS soru ve cevapları yayımlandı
27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı.
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) İÇİN TIKLAYIN
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YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ARAPÇA) İÇİN TIKLAYIN
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (FRANSIZCA) İÇİN TIKLAYIN
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (İNGİLİZCE) İÇİN TIKLAYIN
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (RUSÇA) İÇİN TIKLAYIN
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