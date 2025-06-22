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HABERLEREğitimYKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

Güncelleme Tarihi:

#YKS Soru Kitapçıkları#YKS Cevap Anahtarları#Temel Yeterlilik Testi (TYT)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 18:47

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran’da uygulandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından testlere ait soru ve cevap anahtarları erişime açıldı.

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Adaylar, YKS temel soru kitapçıkları ve cevaplarının tamamına ÖSYM’nin resmi internet adresinde yer alan duyurular sayfasından ulaşabilecek.

2025 YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı


Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

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#YKS Soru Kitapçıkları#YKS Cevap Anahtarları#Temel Yeterlilik Testi (TYT)

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