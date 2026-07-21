YKS sonuçları açıklandı... Şampiyonlar belli oldu... Matematik sorusu iptal

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YKS sonuçları "https://ykssonuc.osym.gov.tr/" adresinde erişime açıldı. Sonuçlara göre bu yıl YKS’nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda 5, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birer ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) birer olmak üzere toplam 11 aday sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Adaylar, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini yapabilecek. Diğer yandan sınav sonuçları açıklanmadan önce kamuoyunda tartışma yaratan AYT’deki Türk dili ve edebiyatı sorusu iptal edilmiş, matematik sorusunun ise doğru yanıtı değiştirilmişti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, iptal edilmesi yönünde mahkeme süreci devam eden ilgili matematik sorusunun da iptal edildiği açıklandı. Sınav sonuçları, bu iki sorunun iptal edilmesiyle hesaplandı.

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TYT’DE 5 ŞAMPİYON

YKS’nin birinci oturumu olan TYT’de Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisi Miraç Koşar, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Erdemir ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Şerif Efe Dartar tüm soruları doğru yanıtladı ve birinci oldu. TYT birincilerinden Şerif Efe Dartar, sınavın ikinci oturumu olan AYT’nin sayısal alanında da şampiyon oldu. AYT’nin sözel alanında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlık alanında ise Kabataş Erkek Lisesi Tuğsem Bahar 500 tam puan aldı. YDT birincileri ise, Almancada Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Eylül Uyar, Arapçada Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ammar Moataz Mohamed İbrahim Mahmoud, Fransızcada Denizli Açık Öğretim Lisesi öğrencisi Sena İlhan, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Erdemir, Rusçada Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Ela Demirel oldu.

MATEMATİK SORUSU İPTAL EDİLDİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, AYT testindeki tartışmaya neden olan ve daha sonra doğru yanıtı değiştirilen 23 numaralı matematik sorusu iptal edildi. ÖSYM’nin değerlendirme işlemlerine ilişkin yayınladığı duyuru şöyle:

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“20-21 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS’nin madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve 21 Haziran tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır.”

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KADIN ADAYLARIN KATILIMI DAHA YÜKSEK

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede şunları söyledi:

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“TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adayın 2 milyon 255 bin 76'sı sınava katıldı, 170 bin 551 aday ise sınava girmedi. AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adaydan 1 milyon 473 bin 113'ü sınava katıldı. YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan da 143 bin 270'i sınava katıldı, 60 bin 370 aday bu oturuma girmedi. TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 91,48'i, TYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 94,21'i, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,09'u, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,33'ü sınava katıldı. YDT'de ise erkeklerde yüzde 63,81, kadın adayların ise yüzde 74,99'u oturumda yer aldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranları daha yüksek oldu.

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ÜÇ OTURUMDA 680 SORU SORULDU

YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru soruldu. TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları; Türkçe (40 soru) testinde 20,5, sosyal bilimler (20 soru) testinde 10,2, temel matematik (40 soru) testinde 6,8 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 4,3'tür. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması, 7,0. AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,7, kimya (13 soru) alt testinde 2,2 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 3,0 oldu. AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları; Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 6,1, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,6, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 1,7. AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları; tarih-2 (11 soru) alt testinde 1,7, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,1, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,6, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,9 olmuştur. YDT'nin ortalamaları ise; Almanca testinde 43,0, Arapça testinde 44,3, Fransızca testinde 46,1, İngilizce testinde 37,1, Rusça testinde 56,9 olarak gerçekleşti. TYT'deki Türkçe ve sosyal bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksekti. Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek gerçekleşti. AYT'deki 11 alt testten 8'inde erkek adayların ortalaması, 3'ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksek oldu. YDT'de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizcede ise erkek adayların ortalaması daha yüksek sonuçlandı.”

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‘ŞİMDİ TERCİH DÖNEMİ BAŞLIYOR’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise adaylara seslendiği sosyal medya paylaşımında, “Şimdi tercih dönemi başlıyor. Tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi dikkate almanızı; bilhassa yapay zekâ, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizleri en iyi şekilde karşılamaya hazırız” dedi.