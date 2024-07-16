YKS sonuçları açıklandı

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 8-9 Haziran’da uygulanan YKS değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

İSTANBUL’DAN 5 BİRİNCİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sonuçların açıklanmasıyla dereceye giren adayların belli olduğunu belirtti. Büyük bir sabır ve gayret göstererek birinci olan adayları tebrik eden Ersoy, başarının tek başına elde edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak "Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren, her an yanlarında olan anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve eğitim hayatı boyunca yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Şampiyonlar ise şöyle sıralandı:

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Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi’nden Süleyman Mete Genç olurken Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) eşit ağırlıkta İstanbul Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi’nden Berra Kuruş, sayısalda Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi Arda Taşdemir ve sözel de Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi’nden Fatih Emre Düzcan birincilik koltuğuna oturdu.

Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri ise Almanca’da Kabataş Erkek Lisesi’nden Sevgi Kırmızıbekmez, İngilizce’de İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nden Mehmet Alp Güneş, Franszca’da Çapa Fen Lisesi Yunus Emre Aydoğan Arapça’da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Yusuf Salih Orhan ve Rusça’da Ankara Ayrancılar Anadolu Lisesi’nden Safiye Yaşar oldu.

SAYFAYA TEKRAR TEKRAR GİRMEYİN UYARISI

Prof. Dr. Ersoy, “Şampiyonlarımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Adaylarımızdan istirhamımız, lütfen sonucunu öğrenen adayımız sonuç açıklama sayfasına bir daha bir daha girmesin. Sayfada aşırı yük oluşmasının önüne geçelim ki tüm adaylarımız sınav sonucunu rahatlıkla öğrenebilsin” uyarısını yaptı.

‘SONUÇLAR HERKESE HAYRILI OLSUN’

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da “Milyonlarca adayımızın ve ailelerinin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını dilerim. Şimdi tercih dönemiyle birlikte yeni bir heyecan başlıyor” dedi.

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