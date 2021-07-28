YKS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.
2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (2021-YKS) SONUÇLARI
26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan açıkladık.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 28, 2021
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/OUdXWbwP7I