YKS ÅŸampiyonlarÄ± hangi okullarÄ± seÃ§ti

ROBOTÄ°K ALANINDA Ã‡ALIÅžMAYI PLANLIYORUM

Esad Yusuf Atik (AYT sayÄ±sal birincisi): KabataÅŸ Erkek Lisesi'nden mezun oldum. BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Bilgisayar MÃ¼hendisliÄŸi'ne yerleÅŸtim. Ä°stediÄŸim, hedeflediÄŸim bir alandÄ±. Bilgisayar mÃ¼hendisliÄŸini 8'inci sÄ±nÄ±ftan beri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. Lise sonda da BoÄŸaziÃ§i'ni istediÄŸime karar verdim. Åžu anda bir start up'Ä±mÄ±z var. e-Ticaret depolarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¼zere robotlar Ã¼retiyoruz. Robotik alanÄ±nda, yazÄ±lÄ±m alanÄ±nda kendi kurduÄŸum ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± planlÄ±yorum. SÄ±nava hazÄ±rlanÄ±rken kendimi fazla yormadan, denemelerde eksiklikleri gÃ¶rÃ¼p, eksik konulara odaklanarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Moral ve motivasyonumu yÃ¼kseltmek iÃ§in sosyal aktivitelere Ã¶nem verdim. SÄ±nava hazÄ±rlanacaklara ÅŸunu sÃ¶ylemek istiyorum, â€˜hÄ±zlÄ± yanan erken sÃ¶ner. Ã‡ok abartmasÄ±nlar. Eksik konularÄ±nÄ± belirlemek Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir avantaj. Bu ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸsÄ±nlar.â€™

Ä°LK TERCÄ°HÄ°ME YERLEÅžTÄ°M

GÃ¼rkan Ä°nal (TYT birincisi): KoÃ§ Ãœniversitesi Bilgisayar MÃ¼hendisliÄŸi'ne yerleÅŸtim. Ä°lk tercihimdi, hedeflediÄŸim bir alandÄ±. Ã–ncesinde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum ama tam karar vermemiÅŸtim. SÄ±navdan sonra karar verdim. SÄ±ralamalar aÃ§Ä±klandÄ±ktan sonra da burasÄ± olur gibi geliyordu. Ä°leride bÃ¼yÃ¼k ihtimalle yazÄ±lÄ±m firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸabilirim ya da kendi ÅŸirketimi kurabilirim. DÃ¼zenli olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ve sonunda oldu. En sonlara doÄŸru deneme Ã§Ã¶zdÃ¼m. BaÅŸlarda Ã§alÄ±ÅŸarak ilerledim. Gelecek yÄ±l sÄ±nava gireceklere baÅŸarÄ±lar diliyorum. Biraz zor olacak tabii pandemi sÃ¼recinde sÄ±nava hazÄ±rlanmak. Psikolojik olarak zorlanabilirler. Ama morallerini bozmadan, olabildiÄŸince sakin ve kararlÄ± bir ÅŸekilde sÄ±nava odaklanarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã¶neririm.

DÃœNYADA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K YAPMAK Ä°STÄ°YORUM

Alara Apa (YDT birincisi): AcÄ±badem Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesini kazandÄ±m. SÄ±nava AcÄ±badem DoÄŸa Koleji Ã¶ÄŸrencisi olarak hazÄ±rlandÄ±m. Ã‡ocukluÄŸumdan beri okumak istediÄŸim alan tÄ±ptÄ±. AcÄ±badem Ãœniversitesiâ€™ni teknolojik imkanlarÄ± nedeniyle tercih ettim. Tercihimi yaparken sÄ±ralamamda yer alacak tÃ¼m tÄ±p fakÃ¼ltelerini gezdim. BÃ¶ylece dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m okullarÄ± yerinde gÃ¶rmenin ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±m. TÃ¼m adaylara Ã¼niversite tercihlerini yaparken kampÃ¼sleri gezmelerini, fakÃ¼ltenin imkanlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± Ã¶neririm. Akademisyen olarak dÃ¼nyada tÄ±p alanÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapmak istiyorum. Bu alanda keÅŸfedilmemiÅŸ birÃ§ok hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisi var. Genetik bilimiyle de ilgilendiÄŸim iÃ§in keÅŸifler yapmak istiyorum.

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Ä°NSANI DAHA Ä°YÄ° TANIMAK Ä°Ã‡Ä°N TIP OKUYACAÄžIM

HÃ¼seyin KaÄŸan Ã–zdemir (TYT TÃ¼rkiye birincisi) : Ä°nsanÄ± en derin ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla Ã¶ÄŸrenmek istediÄŸim iÃ§in tÄ±p okumaya karar verdim. Ä°nsan vÃ¼cudu hakkÄ±nda bilgi sahibi olmak istiyorum. NevÅŸehir Kardelen Kolejiâ€™ni bitirdim, tercihim TOBB Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi oldu. DÃ¼zenli Ã§alÄ±ÅŸmak baÅŸarÄ±mdaki ana etkendi. Nelere ihtiyacÄ±m var ve hangi konularda eksik bilgim varsa farkÄ±ndaydÄ±m. Hangi ÅŸehirde Ã¶ÄŸrenci olmak istediÄŸimi biliyordum. Ankara, Ã¶ÄŸrencilik yapmak istediÄŸim bir ÅŸehirdi. TOBB Ãœniversitesini gezdim ve hoÅŸuma gitti. Bu nedenle TOBB Ã¼niversitenin tÄ±p fakÃ¼ltesini seÃ§tim. Adaylara, tercih yapmadan Ã¶nce okumak istedikleri ÅŸehir hakkÄ±nda fikirleri olmasÄ±nÄ± ve tercihte bulunacaklarÄ± Ã¼niversiteleri Ã¶nceden gezip gÃ¶rmelerini Ã¶neririm.

NÃ–ROPSÄ°KOLOJÄ° ALANINDA AKADEMÄ°SYEN OLACAÄžIM

Halid OÄŸuz SerÃ§e (TYT Birincisi) : BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi Psikoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ tercih ettim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼n gelecek hedeflerimi karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. NÃ¶roloji ilgimi Ã§eken bir alandÄ±. Daha sonra araÅŸtÄ±rmalar yaparak psikiyatri bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nlendim. Ancak istediÄŸim alanÄ±n ne olduÄŸuna tam olarak uzun inceleme ve araÅŸtÄ±rmalarla varabildim. Ä°nsanlarÄ± seviyorum ve insan davranÄ±ÅŸlarÄ± hakkÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nmek ilgimi Ã§ekiyor. Bu nedenle bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ tercih ettim. KampÃ¼sÃ¼ gezdim ama zaten ben kararÄ±mÄ± Ã¶nceden vermiÅŸtim.Â SÄ±nava pandemi dÃ¶neminde deneme aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ve bolca soru Ã§Ã¶zdÃ¼m. YapamadÄ±ÄŸÄ±m tÃ¼m sorularÄ± atlamadan Ã¶ÄŸretmenlerime sorarak eksiklerimi kapattÄ±m. Neye ihtiyacÄ±m varsa ona Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. DaÄŸÄ±lmadÄ±m. YKSâ€™ye hazÄ±rlanÄ±rken ilk dÃ¶nem test sorularÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verdim, daha sonra deneme Ã§Ã¶zme ve eksik kapatma gibi bir yÃ¶ntem uyguladÄ±m.

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