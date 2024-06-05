YKS öncesinde adaylar motivasyonunu korumak için neler yapılmalı?

Haberin Devamı

Adaylar, gelecekleri ve hayalini kurdukları kariyer yaşamları için önemli bir sınavdan geçecek. Ancak sınavın başarıyla tamamlanması için YKS öncesinde gençlerin motivasyonlarını koruması oldukça önemli. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner, stres ve kaygısını yönetemeyen bir gencin pusulasını kaybetmişçesine çaresiz hissedebileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Taner, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında sınav öncesinde adayların motivasyonunu koruması için neler yapmaları gerektiğini sıralıyor.

PROF. DR. MEMDUH SAMİ TANER’İN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.