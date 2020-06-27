YKS maratonunda ilk gün tamamlandı... TYT sona erdi... Uzmanlar ne diyor?

13.30 UZMAN YORUMLARI GELİYOR

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sona erdi. Şimdi gözler uzman yorumlarında. Bugün sorulan sorularla ilgili eğitim uzmanlarının yorumları birazdan sayfamızda olacak.

13.20 ÖSYM BAŞKANI'NDAN TEŞEKKÜR MESAJI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"#yks2020‘nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız YKS’nin ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT‘de tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

13.15 SINAV SONU HEYECANI SOSYAL MESAFEYİ ORTADAN KALDIRDI

Sabah 10.15'de başlayan ve 165 dakika süren TYT'nin ardından adaylar sınav merkezlerinden çıkarken bir çok yerde sosyal mesafe yine göz ardı edildi. Ancak maske kullanma konusunda herkesin özenli davrandığı gözleniyor. Aileleriyle bir araya gelen adaylar daha önceki senelerde görülmediği kadar hızlı bir şekilde sınav merkezinden ve kalabalıktan uzaklaşıyor.



13.00: SINAV BİTTİ

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınav’nın (YKS) ilk oturumu tamamlandı. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adaylara 135 dakika süre verildi. Saat 12.30’da biten sınavın Türkçe testinde 40; sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20; temel matematik testinde 40; fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

12.15: İLK ÇIKIŞLAR BAŞLADI Ferdi Özen Anadolu Üniversitesi ilahiyat 1'inci sınıf öğrencisi. Bu yıl Makine muhendisligi hedefiyle yeniden sinava girdi. Ancak çok fazla su içtiği için sınavdan erken çıkmak zorunda kaldı. Ferdi Özen görevlilerin sosyal mesafe kurallarına uyduğunu ve maske kullandıklarını anlattı. Matematiğin biraz zorlayıcı olduğunu ama soruların genel olarak kolay olduğunu söyledi.

11.00 ANNE BABALARIN UZUN BEKLEYİŞİ BAŞLADI

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin 135 dakika olan süresi bu sene 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı. Bu da sınavın yapıldığı okulların dışındaki annelerin babaların bekleme süresinin uzaması anlamına geliyor. Çocukları içeride sorular arasında ter dökerken veliler de onların başarısı için dua ediyor. Saat 13.00'e kadar sürecek bu bekleyiş sırasında velilerin sosyal mesafe konusunda geçen haftaya ve sabah saatlerine göre daha özenli oldukları gözleniyor.



10.15: SINAV BAŞLADI

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. TYT’de adaylara 120 soru yöneltiliyor. Adaylar, Türkçe testinde 40, coğrafyadan, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi konularından oluşan sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fizik, kimya ve biyolojiden oluşan yer fen bilimleri testinde de 20 soruya yanıt vermek için ter dökecek. TYT’de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek, 165 dakikaya çıkarıldı.

10.00: KAPILAR KAPANDI

15 dakika sonra başlayacak sınav için artık tüm hazırlıklar tamam. Adayların sınav salonlarında olmaları için verilen süre doldu. Bu dakikadan itibaren artık tüm adaylar sınav salonlarında yerlerini aldılar. YKS’nin ilk oturumu olan TYT 10.15’de başlayacak.







09.55 ADAYLAR İÇİN SON DAKİKALAR

Adayların sınav merkezlerine girebilmeleri için artık son dakikalar. Adaylar 10.00'dan sonra sınav merkezlerine alınmayacak. Bu dakikalarda artık sınava girmek için okul önlerine gelen aday sayısının çok azaldığı gözleniyor. Ancak tek tük de olsa hala sınav salonlarına gelen adaylar var.







09.50 İSTANBUL VALİSİ'NDEN SESSİZLİK ÇAĞRISI

Sevgili İstanbullular,



Lütfen Sessizlik 🤫 #yks2020 🎯 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 27, 2020

09.45 SINAV MERKEZLERİNİN ÖNÜNDE YOĞUN TRAFİK

Sınav merkezlerine adayları özel araçlarıyla getiren veliler ve toplu taşım araçlarının neden olduğu yoğunluk trafik bu görüntülere neden oluyor.





09.25: MASKE TAMAM AMA MESAFEYE DİKKAT

Sınav merkezlerine çocuklarıyla birlikte gelen velilerin uyarılara rağmen sosyal mesafe konusunda yeterince özenli davranmadıkları gözleniyor. Ancak maske konusunda gerekli bilincin sağlandığı da görülüyor.



09.15 ADAYLAR SALONLARA ALINDI

2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için bugün adaylar 08.15’ten itibaren sınav yapılacak binalara gelmeye başladı. Bina önlerinde kalabalık oluşturmamak ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle bahçede bulunan adaylar sınava girecekleri salonlara alınmaya başladı. İstanbul Üniversitesi’nde geçen yıllardan farklı olarak adaylar küçük kapıdan değil, büyük orta kapıdan binaya giriş yapıyor. Maskeli güvenlik görevlileri adayların kimlik tespitlerini yaparak sınav salonlarına alıyor.

Adaylar sosyal mesafe koridoru oluşturularak sınav salonlarına alınıyor. Maske ve siperlikleri ile güvenlik kontrolünden geçenlere dezenfektan ve maske veriliyor. İsteyen kendi maskesini takabilecek.



PAZAR GÜNÜ AYT YAPILACAK

YKS’nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT’de “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran’da 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. 2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020’de açıklanacak.