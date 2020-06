YKS maratonu başlıyor! Sınavı kazandıracak 40 tüyo

Sınav koronavirüs nedeniyle birçok ilke sahne olurken öğrenciler ve aileleri heyecanlı. Üniversite adayları sınav gününe nasıl başlamalı? Heyecanlarını nasıl yenebilirler, zamanı nasıl yönetir, zorlu sorularla nasıl baş edebilirler? İşte uzmanlardan öğrencilere başarıya götürecek 40 tüyo...

BUGÜN BUNLARA DİKKAT



1. Artık çalışmayı bırakıp dinlen, sevdiğin şeyleri yap. Eksiklerini düşünme, iyi yaptığın konulara odaklan.

2. Beslenme alışkanlarının dışına çıkma, dışarda yemek yeme. Özellikle yağlı yiyeceklerden uzak dur.

3. Temiz havada kısa yürüyüşler yap, sevdiğin müziği dinle.

4. Sınav günü giyeceğin kıyafeti hazırla. Tercihini rahat, pamukluğu kıyafetlerden yana kullan.

5. Uyumadan önce duş al, dinleneceğin, gece rahat uyumanı sağlayacak ıhlamur, melisa çayı gibi bitki çaylarını tercih et.

6. Bıkkınlık, halsizlik, gerginlik, huzursuzluk gibi değişen duygu durumları yaşaman doğal.

7. Hiçbir şey bilmediğini, eksiklerini olduğunu düşünebilirsin. Bu durumda olan senin gibi binlerce aday var, unutma.

8. Doğru nefes almayı öğren, nefes egzersizleri yap.

9. Soruları çözmede zaman sıkıntısı bu yıl yaşamayacaksın, 30 dakika ek süre verildi. Rahat ol.

10. Arkadaşlarınla, ailenle sınavla ilgili kaygıyı arttıracak konuşmalar yapma.

11. Sınava kendi masken, siperlik ve dezenfektanınla gidebileceksin, istersen dağıtılanları alabilirsin. Sınav sırasında maskeni çıkarabileceksin, bunu şimdiden kafana takma.

12. Görevliler sınav sorularını lateksli eldivenle dağıtacak, sınav boyunca maskelerini çıkarmayacaklar. Çok rahatsız olursan dezenfektanın sırada olacak, kullanabilirsin.

13. Sınava gireceğin yeri görmediysen mutlaka git.

SINAV SABAHI

14. Sabah saat 07.00’de kalkıp elini yüzünü bol soğuk suyla yıka.

15. Sınavda yanında götüreceklerini bir kez daha kontrol et.

16. T.C kimlik kartını ve sınav giriş belgenin renkli ve renksiz çıktısını yanına al.

17. Jelatinini çıkardığın, şeffaf su şişeni yanına al.

18. Maskeni, küçük dezenfektan ve peçeteni unutma

19. Kıyafetlerinde metal bulunmamasına dikkat et. Saçını toplamak için plastik toka alabilirsin.

20. Yanında çanta, saat, cep telefonu ve elektronik cihazlar, metal takı, yüzük, künye, anahtarlık vs bulundurma.

21. İyi bir kahvaltı yap. Sofrada her zaman yediklerin bulunsun.

22. Heyecanlı ve stresli olabilirsin, bunun normal olduğunu unutma.

23. Sınav başladığında tuvalet izni olmadığı için öncesinde mutlaka tuvalete git.

24. Sınav saat 10.15’te ancak, en geç 08.45’te sınav binasının önünde ol.

25. Sınava giderken ailenden yanında en fazla bir kişi bulunsun.

26. Mümkünse özel aracınızla sınav binasına git, toplu taşımayı tercih etme.

SINAV SIRASINDA

27. Sınav binasından girerken adaylarla mesafeni koru ama panikleme.

28. Sınav salonuna girerken görevlilerin ve gözetmenlerin söylediklerini dikkate al!

29. Sınav başlamadan önce, salon görevlileri ellerinde eldivenle poşette iki kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, şeker, maske verecek, eline dezenfektan sıkılacak. Bütün bu ürünleri istersen dezenfektanınla tekrar sil.

30. İçme suyunu kâğıda dökme ihtimaline karşı sıranın alt gözüne bırak.

31. Önce üzerinde resmin olan, ad - soyad ve T.C kimlik numaranızın yazılı olduğu optik kâğıdın sağ üst kısmındaki boş alanı küçük harflerle doldurup (ad, soyad, baba adı, doğum tarihi) imzala. Optik kâğıdına, T.C kimlik numaranı kodla.

32. Salon görevlileri soru kitapçıklarını poşetten çıkarıp dağıtacak. Soru kitapçığının kapağına tüm bilgileri yaz ve imzala. Optik kâğıdına, soru kitapçık numaranı kodladıktan sonra, hemen altında yer alan ‘Soru kitapçık numarasını doğru kodladım’ bölümünü imzalamayı unutma.

33. Sınav başladığında, maskeni istersen çıkarabilirsin. Görevliler çıkarmayacak, panikleme.

34. Kopya ihtimaline karşı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını başkası görmeyecek şekilde tedbirini al (Sınavlarda kopya çeken de çektiren de aynı cezayı alır).

35. İlk 10 dakika sorular zor gelirse korkma, derin nefes al, gözlerini kapat. Heyecanlısın ve heyecanın geçmesini bekle.

36. Çözemediğin soruyla inatlaşma, işaret koy, daha sonra tekrar dönüp bakarsın. Bilmediğin soruyu işaretleyip geç, sonrasında tekrar dönüp bakabilirsin.

37. Sınav salonunda biri öksürürüp hapşırırsa panikleme, kaygılanma. Her zaman öksüren, hapşıran olabilir. Sınava odaklan.

38. Bütün soruları tam olarak oku. Kısa ve uzunluğuna takılma. Zamanı kontrol et, böylece küçük molalar vermiş olursun.

39. Olumsuz soru köklerine dikkat! Unutma sınavda hızlı olmak demek soruyu tam olarak okumadan cevaplamak demek değil.

40. Kafan karıştı, işler sarpa sardı. Kalemi bırak, nefes egzersizi yap, dinlen ve yeniden başla. Unutma soruları yanıtlamak kadar sınavı yönetmek de gerekiyor.

MASKELİ MESAFELİ

YKS’de koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlem alındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacağını, isteyen adayların da maske, siperlik ve dezenfektanıyla sınava girebileceğini açıklamıştı. Başkan ailelere de, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçe ve girişinde beklememeleri uyarısında bulunmuştu. Sınav görevlilelerinin maskelerini çıkarmayacağını söyleyen Aygün, görevlilere maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtılacağını belirtmişti. Sınavda isteyen adaylar maskelerini çıkaracak, ancak görevliler çıkarmayacak.

SÜRE ARTTI BARAJ DÜŞTÜ

YKS’ye bu yıl 2 milyon 437 bin 119 aday başvurdu. Yarın yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) süresi bu yıl 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarının tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yılla sınırlı kalmak şartıyla 170’e çekildi. Bu sınavda adaylar yüz yüze eğitim gördükleri birinci dönemden sorumlu tutulacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Yarın yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Pazar günü gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise pazar günü saat 15.45’te başlayıp 120 dakika sürecek. YKS nedeniyle yarın saat 09.30-15.00 ve pazar günü 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.