YKS maratonu başladı! Gün boyu dakika dakika tüm gelişmeler

YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylara toplam 120 soru için 135 dakika süre veriliyor. Sınav 12.30’da sona erecek.

TYT’de Türkçe testinde adaylar 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru çözecek.





Adaylar artık sınav salonlarında. Sınav merkezlerinin kapıları saat 10.00 itibariyle kapandı. Birkaç dakika sonra sınav başlamış olacak. Aday yakınlarının bina önlerindeki heyecanlı bekleyişi de başladı. Anneler, babalar çocuklarının saat 12.30’da yüzlerinde gülümsemeyle çıkmasını umuyor.



2 milyon 607 bin 903 adayın katılacağı YKS’nin ilk oturumu için kapılar kapandı. 15 dakika sonra başlayacak sınav için artık adaylar sınav binasına alınmıyor. 81 ilde düzenelennTYT’ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday giriyor. TYT’de 420 bin 178 kişi görev alıyor.

Adayların binalara ve sınava girecekleri salonlara alınmasına devam ediliyor. Bina önlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandığı gözleniyor. Öğrenci yakınları ise sınavın yapılacağı binaların bahçeleri dışında bekliyor. Bu heyecanlı bekleyiş sınavın 10.15'de başlamasının ardından 135 dakika yani 12.30'a kadar sürecek.

Adayların ve onlara refakat eden yakınlarının okul önlerine geliş trafiği hızlandı. Okul girişlerinde yoğunluklar yaşanmaya başlandı.

Sınavı İstanbul Üniversitesi’nde Abdullah Şanlı, Kadıköy Anadolu Lisesi’nde Seda Nur Başpınar izliyor. Muhabirlerimiz yaşanan tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyor. Şu an Türkiye’deki tüm sınav merkezlerinde olduğu gibi bu iki noktada da adaylar, güvenlik kontrolünde geçmeye başladı. Öğrencilere eşlik eden veliler ise bina bahçelerine alınmıyor.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) için sabahın erken saatlerinde okullardaki hareketlilik başladı. Adaylar ellerinde sınav belgeleriyle okullara geldi. Saat 9.00’da okulların kapıları açıldı.

Saat 9.00 itibarıyla öğrencilere okul bahçelerine girme izni verildi. Adaylar direkt sınıflara yönlendirildi.

Veliler bahçeye alınmadı. Bina girişlerinde öğrencilerin üstleri arandı, ateş ölçümü yapıldı. Saat 10.15’te başlayacak sınava son 15 dakikaya kadar öğrenci alımı sürecek. 10.00’da kapılar kapatılacak.





Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılıyor. Tüm adayların girmesinin zorunlu olduğu TYT 10.15’de başlayıp 135 dakika sürecek. YKS’ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903. Bu adaylar önümüzdeki dakikalarda sınav merkezlerinin önünde olacak. Şu anda okullarda sınavı takip eden muhabirlerimizden gelen bilgilere göre adaylar yavaş yavaş okul önlerine gelmeye başladı.