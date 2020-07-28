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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.07.2020 - 16:00,Son Güncelleme:

Yeni YKS kontenjan ve tercih kılavuzu yayınlandı

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Yeni YKS kontenjan ve tercih kılavuzu yayınlandı
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ÖSYM, YKS tercih ve kontenjan kılavuzunu yayınlandı. Adaylar 6-14 Ağustos tarihlerinde bu kılavuza göre tercih yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

KILAVUZU DİKKATLİ OKUYUN
Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılacak. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini korumalı ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C. kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.

2020- YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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