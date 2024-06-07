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YKS kitapçıklarının nakli başladı

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#YKS Kitapçıklarının Nakli Başladı#YKS#ÖSYM
YKS kitapçıklarının nakli başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 12:32

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ve sınav evrakının, 536 nakliye aracı ile yoğun güvenlik önlemleri altında ülke genelindeki 245 sınav merkezine sevkiyatı başladı.

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Hafta sonu gerçekleşecek YKS için hazırlanan soru kitapçıklarının basımı, Ankara'da 'faraday kafesi' (elektriksel iletken metal ile kaplanmış muhafaza) ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan, tüm iletişim araçlarından arındırılmış kapalı matbaada tamamlandı. 40 günde basılan soru kitapçıkları ve sınav evrakları, elektromekanik kilitli bir şekilde kamyon ve TIR'lara yüklendi. Sınav evrakını taşıyan 536 nakliye aracı, yoğun güvenlik önlemleri altında sabah ülke genelindeki 245 sınav merkezine doğru yola çıktı. Sınav evrakını taşıyan araçların Ankara'dan sınav merkezlerine yolculuğu ve merkezlere ulaşması, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sağlanacak. Nakil araçlarının yolculuğu, özel yazılımlı araç takip sistemi ile GPS üzerinden izlenecek.

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#ALİ ERSOY#ÖSYM
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YKS kitapçıklarının nakli başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 3 milyon 120 bin 878, Alan Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 19 bin 709 ve son oturum Yabancı Dil Testi'ne ise 233 bin 389 aday katılacak. YKS-2024'te 1 milyona yakın görevli sahada olacak.

YKS kitapçıklarının nakli başladı

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#YKS Kitapçıklarının Nakli Başladı#YKS#ÖSYM

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