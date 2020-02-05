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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 05.02.2020 - 09:50,Son Güncelleme:/

YKS kılavuzu yayımlandı… Başvurular başlıyor

ÖSYM, YKS kılavuzunu yayımladı. Adaylar, başvurularını kılavuzda yer alan bilgilere göre yapacak. 6 Şubat’ta başlayacak YKS başvuruları, 3 Mart’ta sona erecek. YKS, 20-21 Haziran’da yapılacak.

YKS kılavuzu yayımlandı… Başvurular başlıyor
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2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. YKS’ye başvurular 6 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında yapılacak. 20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Adaylar başvurularını, 6 Şubat’tan itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020’de sadece ‘Özel Yetenek Sınavı’ sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da, 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

2020-YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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