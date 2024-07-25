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YKS kılavuzu yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#YKS#YKS Kılavuzu Yayımlandı
YKS kılavuzu yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 16:43

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz saat 16.00'da başladığını duyurdu. Tercih süreciyle birlikte YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun da aslı yayımladı.

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Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapabilecek. Tercih işlemleri, 2 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

TERCİHLER ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK
Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun da aslı yayımladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, “Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

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#ÖSYM#YKS#YKS Kılavuzu Yayımlandı

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