YKS kılavuzu yayımlandı

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Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapabilecek. Tercih işlemleri, 2 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

TERCİHLER ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun da aslı yayımladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, “Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır” ifadelerine yer verildi.

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