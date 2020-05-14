YKS kılavuzu güncellendi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu’nun güncellediğini açıkladı. İlgili güncellemenin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandığını duyuran ÖSYM Başkanlığı, buna göre 27-28 Haziran’da yapılacak YKS-2020’ye ilişkin kararların öğrenciler tarafından incelenmesi gerektiğini bildirdi.

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