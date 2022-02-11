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‘YKS Kampı’ 14 Şubat’ta başlıyor

#Ortaöğretim#YKS#MEB
‘YKS Kampı’ 14 Şubat’ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik, çalışma sorularının öğretmenler tarafından çözülüp anlaşılmayan bölümlerin canlı yayında interaktif olarak cevaplanacağı YKS Kampı'nı 14 Şubat'ta başlatacak.

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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı, tarafından hayata geçirilecek ‘YKS Kampı’ 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve Haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek.
İnteraktif soru çözümlerinin tüm öğrencilere ve mezunlara açık olarak yapılacağı canlı yayınlar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün YouTube kanalında hafta içi her gün 17.30-19.30 saatleri arasında düzenlenecek.

TELEGRAMDAN SORU ÇÖZÜMÜ
Bakanlığın oluşturduğu Telegram hesabından ise öğrenciler hafta içi her gün 10.00-14.00 saatleri arası çözemedikleri soruları öğretmenlere sorup, cevaplarını alabilecek. Böylece öğrenciler, cep telefonlarıyla istedikleri her yerde özel olarak hazırlanmış interaktif soruları çözebilecek. YKS Kampı'nda öğrencilerinin sorumlu olduğu Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri ile İngilizceden konu analizlerini içeren soru çözümleri yapılacak.

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TÜM DERSLER KAYIT ALTINA ALINACAK
Hangi derste, hangi konuya dair soru çözüleceği ile ilgili haftalık ders programı her hafta cuma günü Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesinden ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmî YouTube kanalından yayımlanacak. Canlı yayına katılamayan veya yayını tekrar izlemek isteyen öğrenciler için tüm dersler kayıt altına alınacak ve istenildiği zaman bu kayıtlar izlenebilecek. Öğrenciler, canlı yayınlarda çözümü yapılan soruları, yaprak test formatındaki tasarımını hem OGMMATERYAL e-içerik portalından hem de YouTube'da ilgili dersin videosunun açıklamalar bölümünden indirebilecek.

İNTERAKTİF YKS SORU ÇÖZÜMLERİ İŞLEYİŞİ NASIL OLACAK?
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Keçiören Ek Binası'nda kurulan stüdyoda, genel müdürlüğün YouTube kanalından canlı yayında soru çözümleri yapılacak. Soru ekrana gelecek ve öğrenciler belirtilen sürede soruyu çözerek cevaplarını ilgili alana tıklayarak sisteme gönderecek.

Süre bittikten sonra hangi seçeneğin kaç öğrenci tarafından işaretlediğini (yüzdelik olarak) tüm izleyiciler görebilecek. Bu oranlar doğrultusunda öğretmen soruyu detaylı olarak çözecek ve varsa öğrenciden gelen sorulara cevap verecek.

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Öğrenciler belirli zamanlarda hazırlanacak sınavlara katılabilecek. Bu testleri cevaplayan öğrenciler, anında testi cevaplayanlar arasındaki sıralamasını da görebilecek. Öğrenciler, öğretmen soruyu çözerken anlayamadıkları bölümleri yorum bölümünden sorabilecek ve sistemi takip eden diğer alan öğretmenleri bu sorulara cevap verecek.

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#Ortaöğretim#YKS#MEB

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