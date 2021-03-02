YKS için son gün

Sınav başvuruları bugün (2 Mart) saat 23.59’da sona eriyor. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. Adaylar 26 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bugün sınav başvuruları için son gün. ÖSYM sosyal medya hesabından “YKS başvurularının alınması, 2 Mart 2021 saat 23.39’da sona erecek” hatırlatması yapıldı.

İNTERNETTEN BAŞVURU

Başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla ya da ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabiliyor. YKS başvurusunu yapamayan adaylar, 17-18 Mart’taki geç başvuru günlerinde sınava başvurabilecek.