YKS için son başvuru son şans

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 takvimi belli oldu. Yaklaşık 2 milyon 700 bin adayın katılmasının beklendiği sınavın başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuruyu kaçıran ve bu tarihler arasında başvuru işlemini yapmayan ya da başvurusunu tamamlayamayan adaylar için de 16-17 Mart tarihleri arasında geç başvuru hakkı tanındı. Ancak YKS’de başvuruların normal süresinde oturum başına 115 lira alınıyorken geç başvuru yapanlar oturum başına 172.5 lira ödeyecek. Bu yıl Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak.TYT’de sınav süresi 165 dakikaya çıkartıldı.

BARAJSIZ SINAV NASIL OLACAK

* YÖK puan barajı uygulamasını kaldırdığından TYT’de Türkçe veya Temel Matematik testinin herhangi birinden 0,50 (yarım) net yapan adayların bile TYT puanları hesaplanacak.

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* AYT’ye giren adaylar için ise sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı puanlar hesaplanıyor. Bu 3 puan türünde de 180 olan baraj, YÖK kararıyla kaldırıldı. AYT’nin tüm testlerinden 0,50 (yarım) net yapan adayların ilgili testten aldıkları puan hesaplanacak. Puanı hesaplanan tüm adaylar sıralama barajı olmayan o puan türündeki tüm programları tercih hakkını elde edecek. Programlara kabul için kontenjanlar belirleyici olacak.

* Yabancı Dil Testi’nde (YDT) de baraj kaldırıldı. Yabancı dil testinden 0,50 (yarım) net yapan tüm adayların puanları hesaplanacak.

* ÖSYM, tıp ve hukuk, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik, diş hekimliği ve eczacılık programlarına puan barajının yanı sıra sıralama barajını da kullanıyor. Bu barajlarla ilgili tek değişim hukuk programında yaşanacak. 190 binle başlayan ve son birkaç yıldır 125 bin olarak uygulanan sıralama barajı bu yıl 100 bine düşürüldü. Adayların tıp için 50 bin, diş hekimliği için 80 bin, eczacılık için 100 bin, mimarlık için 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programları için ise 300 binlik dilim içinde olması gerekiyor.