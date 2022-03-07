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YKS için başvurular bugün son

#ÖSYM#LGS#YKS
YKS için başvurular bugün son

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için bugün son gün.

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada,internet üzerinden yapılacak bireysel başvuruların da bugün saat 23.59’da sona ereceği açıklandı. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak sınava adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ya da ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla başvuru yapabiliyor.

LGS’DE DEĞİŞİKLİK YOK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Liselere Geçiş Sistemi sınavıyla ilgili açıklama yaparak, “LGS’de süre artırımı, doğru bir beklenti değil. 5 Haziran’da yapacağımız LGS’de 2021 yılına göre hiçbir değişiklik yok. Hem sürede hem de sorularda değişiklik olmayacak” dedi. Bu yıl öğretmen atamalarında okul öncesi kademesine öncelik vereceğini belirten Özer, havacılık ve uzay sanayisi ile ilgili bir meslek lisesi kurulacağını da duyurdu. 

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#ÖSYM#LGS#YKS

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