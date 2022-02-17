YKS hakkında en sık sorulan sorular

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Başvuru süreci, yapılan değişiklikler gibi birçok konuda merak edilen sorulardan bazıları ve cevapları şöyle:

- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi olmayanlar başvuru yapabilir mi?

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle AİS’e giriş yapıp, “e-Devlet İle Kayıt Ol” butonu vasıtasıyla sisteme kayıt olabilir. Ayrıca dileyenler ÖSYM Başvuru Merkezleri’nden de başvuru yapabilir.

HES KODU ALINACAK

- Sürücü belgesi, meslek kartı ile sınava girilebilir mi?

Hayır, girilemiyor. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmiyor. Ayrıca sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi de kesinlikle kabul edilmiyor.

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- HES kodu zorunlu mu?

Başvuru için HES kodu zorunlu. Adaylar, AİS’de ‘Profili’ alanında bulunan ‘HES kodu bilgilerim’ sayfasına HES Kodu bilgisini girecek. HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekiyor.

AŞI ZORUNLU DEĞİL

- Sınava girişte COVID-19 aşısı yaptırma zorunluluğu var mı?

Hayır. Sınava girişte aşı zorunlu değil.

- Sınava girişte PCR testi zorunluluğu var mı?

Hayır. Sınava girişte PCR testi zorunluluğu da bulunmuyor.

- Sınava siperlikle girebilir miyim?

Adaylar sınava siperlikle girebilir.

- Kendi dezenfektanımı getirebilir miyim?

Adaylar, kendi dezenfektanını getirebilir.

BARAJ YOK AMA SIRALAMA VAR

- 2022-YKS’de baraj puan var mı?

Hayır. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT puanının hesaplanmış olması yeterli. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için adayın ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması gerekiyor.

- Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek mi?

Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam ediyor. Kılavuzda bu programlar için başarı sırasının nasıl olacağı açıklanıyor.