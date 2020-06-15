YKS giriş belgeleri internette

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda adaylara başarılar diyerek şunları söyledi:

"27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim."

İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran saat 10.15'te başlayacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 28 Haziran'da saat 10.15'te yapılacak. Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) aynı gün saat 15.45'te olacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.