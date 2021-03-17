YKS geç başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 26-27 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretm Kurumları Sınavı (2021-YKS) için geç başvurular başladı. Sınava girecek ama 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar, 17-18 Mart'ta internetten başvurularını yapabilecek. Başvurular, 18 Mart 23.59'da sona erecek.