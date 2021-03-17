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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 17.03.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

YKS geç başvuruları için son gün

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YKS geç başvuruları için son gün

ÖSYM, YKS'ye girecek ama henüz başvuru yapmayan adaylar için 17-18 Mart'ta geç başvuruları alacak. Başvurular, internetten yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 26-27 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretm Kurumları Sınavı (2021-YKS) için geç başvurular başladı. Sınava girecek ama 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar, 17-18 Mart'ta internetten başvurularını yapabilecek. Başvurular, 18 Mart 23.59'da sona erecek.

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