YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor

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ÖSYM’den yapılan açıklamada, adayların, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM’nin resmi internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendilerinin yapabilecekleri belirtildi. Açıklamada, “Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor” denildi.