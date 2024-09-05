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YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor

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#ÖSYM#YKS#YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Başlıyor
YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 16:32

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinde tercih işlemlerinin 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

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ÖSYM’den yapılan açıklamada, adayların, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM’nin resmi internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendilerinin yapabilecekleri belirtildi.  Açıklamada, “Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor” denildi.

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#ÖSYM#YKS#YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Başlıyor

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