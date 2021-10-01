YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Boş tablo tartışması Hırsızlık mı sanat mı Okuyun kararı kendiniz verin...Boş tablo tartışması! Hırsızlık mı sanat mı? Okuyun kararı kendiniz verin...#Sanat
Olympiakos sonrası olay sözler İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi...Olympiakos sonrası olay sözler! "İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi..."#Fenerbahçe
Son dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiSon dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Aşının yapamadığını yapacak... İyi haber ABDden geldiAşının yapamadığını yapacak... İyi haber ABD'den geldi!#Koronavirüs
Dünya şokta Pandeminin en büyük skandalı...Dünya şokta! Pandeminin en büyük skandalı...#Brezilya
Dikkat Çok sayıda kente kritik uyarı... Kuvvetli geliyorDikkat! Çok sayıda kente kritik uyarı... Kuvvetli geliyor#Meteoroloji
Dev teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak 15 dakikada dolacakDev teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak! 15 dakikada dolacak#Elektrikli Araç
Dünya gündemine oturdu Kendini arayan adamdan ilk açıklamaDünya gündemine oturdu! Kendini arayan adamdan ilk açıklama#Beyhan Mutlu
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderimYeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim #Yeliz Yeşilmen
21 kişilik orkestrası Kıbrısta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim#Bülent Ersoy
Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şartParlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart#Parlamenter Sistem
Olaylı boşanma Oğul Aktunadan zehir zemberek dilekçeOlaylı boşanma! Oğul Aktuna'dan zehir zemberek dilekçe#Yıldırım Aktuna
HABERLEREğitim Haberleri

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

#2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı#YKS#Ek Yerleştirme
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Haberin Devamı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sonuçların açıklandığını şöyle duyurdu: “20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 1 Ekim saat 10.30'dan itibaren öğrenebilecekler. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 4-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı#YKS#Ek Yerleştirme