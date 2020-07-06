YKS bitti sırada tercihler var

27-28 Haziran’da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavları (YKS), bir çok adayın üniversite hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, YKS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylara önemli tavsiyeler verdi. Adaylara “Ne olacağınıza karar verdiniz mi?” diye soran Tözeniş’in önerileri şöyle:

“Büyüyünce ne olacaksın? Herhalde en çok duyduğumuz sorulardan biridir. Şimdi büyüdünüz, üniversite sınavına girdiniz? Sahi karar verdiniz mi büyüyünce ne olacağınıza? ÖSYM tarafından ilan edilen sınav takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak, tercihler ise ağustos ayında yapılacak. Bu yıl üniversitelerin düzenlediği tercih ve tanıtım günleri pandemi nedeniyle fiziksel mesafeyi koruyarak hem yüz yüze hem de online olarak yapılıyor. Yani bu yıl da tercih döneminde üniversitelere ulaşabileceğiniz pek çok yol olacak.

HER GÜN PUAN HESAPLAMAYIN

2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu henüz açıklanmadı. Kılavuz açıklandığında resmi tercih ve kayıt tarihlerini, yeni açılan üniversiteleri, yeni açılan bölüm/programları, bölüm/programların kontenjanlarını görebileceğiz. Sonuçlar açıklanana kadar her gün puanınızı hesaplamaktan vazgeçin. Şu anda kullandığınız puan hesaplama yöntemleri 2019 sayısal verilerine göre hazırlandığından, bu yıl alacağınız puanı tam olarak yansıtmayacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra doğru alternatifleri görmek için mutlaka uzman desteği alın. Hem bu dönemde hem de tercih döneminde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların mutlaka YÖK veya ÖSYM sitesinden doğruluğunu teyit edin. Bu dönemler bilgi kirliliğinin en fazla olduğu dönemler.

TERCİH KONUSUNDAN UZAKLAŞIN SINAV YORGUNLUĞUNU ATLATMAYA ÇALIŞIN

Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümleri araştırmaya başlayabilirsiniz. Üniversitelerin web sayfalarından bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ya da telefon, WhatsApp, online görüşme, sosyal medya hesapları gibi çok farklı mecralardan üniversite yetkililerine ulaşarak aklınızdaki sorulara yanıt bulabilirsiniz. Heyecanla 28 Temmuz’u bekliyorsunuz. Fakat bu dönemde biraz sınav, tercih konuşmalarından uzak kalarak sınava çalıştığınız yılların yorgunluğunu atmaya çalışın. Sonuç ne olursa olsun sizin gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek her şeyden daha kıymetli, bunu aklınızdan çıkarmayın.”