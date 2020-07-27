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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.07.2020 - 09:50,Son Güncelleme:

YKS birincilerinin illeri açıklandı

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YKS birincilerinin illeri açıklandı
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu sabah açıklanan YKS-2020 sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını kamuoyuna duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları sınavı’nın sonuçlarını web sitesinde duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de YKS-2020 birincilerinin hangi illerden olduğunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı: 

“YKS Birincilerimizin İlleri;

TYT birincileri: 5 aday, Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir

AYT birincileri: 5 aday, Sözel: İzmir, Eşit Ağırlık: Osmaniye, Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya

YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde

Adaylarımızı tebrik ederim.”

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