YKS birincilerinin illeri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları sınavı’nın sonuçlarını web sitesinde duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de YKS-2020 birincilerinin hangi illerden olduğunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

“YKS Birincilerimizin İlleri;

TYT birincileri: 5 aday, Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir

AYT birincileri: 5 aday, Sözel: İzmir, Eşit Ağırlık: Osmaniye, Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya

YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde

Adaylarımızı tebrik ederim.”