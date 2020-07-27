YKS birincilerinin illeri açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu sabah açıklanan YKS-2020 sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak YKS birincilerinin hangi illerden çıktığını kamuoyuna duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları sınavı’nın sonuçlarını web sitesinde duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de YKS-2020 birincilerinin hangi illerden olduğunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:
“YKS Birincilerimizin İlleri;
TYT birincileri: 5 aday, Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir
AYT birincileri: 5 aday, Sözel: İzmir, Eşit Ağırlık: Osmaniye, Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya
YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde
Adaylarımızı tebrik ederim.”
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