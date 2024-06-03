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YKS bir savaş değil sınav... Kaygınızı yönetmelisiniz

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#Doç. Dr. Serkan Denizli#Konuk Yazar#Kaygınızı Yönetmelisiniz
YKS bir savaş değil sınav... Kaygınızı yönetmelisiniz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 11:34

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 8-9 Haziran’da düzenlenecek.

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3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu sınava artık sayılı günler kaldı. YKS için süre daraldıkça adayların hissettiği kaygı ve stres de artmaya başlıyor. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Denizli, sınavın bir savaş olmadığına dikkat çekerek bu süreçte adayların hayatını ve geleceğini kaybetme korkusu yaşadığını söylüyor. Doç. Dr. Denizli, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında hem adaylara hem de ebeveynlerine sınav öncesi kaygının yönetilebilmesi için neler yapmaları gerektiğini anlatıyor.

DOÇ. DR. SERKAN DENİZLİ’NİN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.

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#Doç. Dr. Serkan Denizli#Konuk Yazar#Kaygınızı Yönetmelisiniz

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