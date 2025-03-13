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YKS başvurusunda son şans

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#YKS#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#TYT
YKS başvurusunda son şans
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 07:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmak isteyen adaylar için son başvuru şansı bugün bitiyor. YKS başvuru zamanını kaçıranlar için geç başvurular 11 Mart’ta başlamıştı, bugün 23.59’da sona eriyor.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 21-22 Haziran’da 3 oturumda yapılacak YKS için geç başvuruların 11-13 Mart tarihleri arasında alınacağını açıklamıştı. Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapabiliyor.

OTURUM ÜCRETİ YÜZDE 50 ARTTI
Geç başvuru ücreti ise normal döneme göre yüzde 50 daha fazla ödenecek. Buna göre 450TL olan oturum başı ücret, geç başvuruda 675 TL oldu. YKS’nin üç oturumuna da katılacak adayların toplamda 2 bin 25 TL ödeme yapması gerekiyor. Sınav sonuçları, 22 Temmuz’da ilan edilecek.

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#YKS#Yükseköğretim Kurumları Sınavı#TYT

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