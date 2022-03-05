YKS başvurularında HES karışıklığı

Haberin Devamı

BAŞVURUYA ENGEL DURUM UYARISI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na başvuru yapmak isteyenler HES kodu engeliyle karşılaştı. Yönetmeliğe göre sınava başvurabilmek için geçerlilik tarihi 19.06.2022 17:45 veya sonrası olan Hes Kodunu sisteme kaydetmek gerekiyor. Ancak HES Kodu kalktığı için hem “Hayat Eve Sığar” uygulamasından hem de e-Devlet'ten kodlar görüntülenemiyor, süresi dolanlar yeni HES kodu oluşturamıyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA TEPKİ VAR

YKS başvuruları 7 Mart 2022 Pazartesi günü sona erecek. Başvuru süresinin dolmasına az bir zaman kala öğrenciler ÖSYM’den yanıt bekliyordu.

AYGÜN: GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

Sosyal medyadan gelen şikayetler üzerine harekete geçen ÖSYM yaşanan HES kodu krizi ile ilgili çalışmaların başladığını şu açıklamayla duyurdu:

"Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden (http://ais.osym.gov.tr) kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzereyiz. Başvuru sistemlerimizin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacaktır. Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir."