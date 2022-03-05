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YKS başvurularında HES karışıklığı

#YKS#HES#Prof. Dr. Halis Aygün
YKS başvurularında HES karışıklığı

HES kodu uygulaması İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kaldırıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru sisteminde öğrencilerden HES kodu isteniyor ve öğrenciler sınav başvurusu yapamıyor. Son başvuru tarihine 2 gün kala, işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler sosyal medya üzerinden yetkililere seslendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorunun gün içinde çözüleceğini duyurdu.

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BAŞVURUYA ENGEL DURUM UYARISI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na başvuru yapmak isteyenler HES kodu engeliyle karşılaştı. Yönetmeliğe göre sınava başvurabilmek için geçerlilik tarihi 19.06.2022 17:45 veya sonrası olan Hes Kodunu sisteme kaydetmek gerekiyor. Ancak HES Kodu kalktığı için hem “Hayat Eve Sığar” uygulamasından hem de e-Devlet'ten kodlar görüntülenemiyor, süresi dolanlar yeni HES kodu oluşturamıyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA TEPKİ VAR
YKS başvuruları 7 Mart 2022 Pazartesi günü sona erecek. Başvuru süresinin dolmasına az bir zaman kala öğrenciler ÖSYM’den yanıt bekliyordu.

AYGÜN: GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK
Sosyal medyadan gelen şikayetler üzerine harekete geçen ÖSYM yaşanan HES kodu krizi ile ilgili çalışmaların başladığını şu açıklamayla duyurdu:
"Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda sınav başvurularında zorunlu olan HES kodunun Aday İşlemleri Sisteminden (http://ais.osym.gov.tr) kaldırılmasıyla ilgili gerekli güncelleme işlemlerini tamamlamak üzereyiz.  Başvuru sistemlerimizin güncelleme çalışmaları gün içinde tamamlanacaktır. Artık sınav başvurularında HES kodu istenmeyecek ve adaylarımız sınav başvurularını HES kodu girmeden gerçekleştirebilecektir."

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#YKS#HES#Prof. Dr. Halis Aygün

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