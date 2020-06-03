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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 03.06.2020 - 16:18,Son Güncelleme:

YKS başvurularında ek süre

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YKS başvurularında ek süre
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kaydını yapan ancak sınav ücreti ödemesini gerçekleştiremeyen adaylara başvurularını tamamlamaları için 4 Haziran 09.00 – 23.59 saatleri arasında ek süre tanındığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün mesajında şunları paylaştı:
“Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlayamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkânı sağlandı.”

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