Eğitim Servisi
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YKS başvurularında ek süre
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kaydını yapan ancak sınav ücreti ödemesini gerçekleştiremeyen adaylara başvurularını tamamlamaları için 4 Haziran 09.00 – 23.59 saatleri arasında ek süre tanındığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün mesajında şunları paylaştı:
“Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlayamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkânı sağlandı.”
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