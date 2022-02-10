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YKS başvuruları yarın başlıyor

#ÖSYM#YKS#Yükseköğretim
YKS başvuruları yarın başlıyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat’ta başlıyor. Başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek.

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Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan ‘e-Devlet ile Kayıt Ol’ seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, ‘Yeni Başvuru Yap’ seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

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#ÖSYM#YKS#Yükseköğretim

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