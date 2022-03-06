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YKS başvuruları için son gün

#YKS#Başvuru#ÖSYM
YKS başvuruları için son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için son gün 7 Mart Pazartesi

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, YKS başvurularının 7 Mart Pazartesi günü olduğu belirtildi. İnternet üzerinden yapılacak bireysel başvurular da aynı gün saat 23.59’da sona erecek.

18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak sınava adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla ya da ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Başvurusunu tamamlayamayan adaylar için sınavların geç başvuru tarihi 16-17 Mart 2022. 

SON ANA BIRAKMAYIN UYARISI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli YKS adaylarımız,  2022-YKS’ye başvurular 7 Mart Pazartesi günü sona eriyor. Başvurunuzu son ana bırakmayın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

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#YKS#Başvuru#ÖSYM

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