×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimYKS başvuruları başlıyor

YKS başvuruları başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#YKS Başvuruları Başlıyor#TYT
YKS başvuruları başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 17:40

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre , Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başlıyor.

Haberin Devamı

21-22 Haziran’da 3 oturumda yapılacak YKS için başvurular 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak. Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek. Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖSYM#YKS Başvuruları Başlıyor#TYT

BAKMADAN GEÇME!