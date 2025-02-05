YKS başvuruları başladı

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21-22 Haziran’da 3 oturumda yapılacak YKS için başvurular 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınacak. Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek. Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek.