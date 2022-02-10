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YKS başvuruları başladı

#ÖSYM #YKS#Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi
YKS başvuruları başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS), 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak. 18 Haziran 2022 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınava başvurular, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan ‘e-Devlet ile Kayıt Ol’ seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, ‘Yeni Başvuru Yap’ seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.

2022 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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#ÖSYM#YKS#Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi

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