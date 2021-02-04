2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvuruları başladı, Adaylar 2 Mart’a kadar tercihlerini yapabilecek. Adaylar, 4 Şubat’tan itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

GEÇEN SENENİN PUANLARI KULLANABİLECEK

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2021 yılında sadece ‘Özel Yetenek Sınavı’ sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor. 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021-YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu.

YKS TAKVİMİ

26 Haziran: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

27 Haziran (Sabah oturumu): Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

27 Haziran (Öğleden sonraki oturum): Yabancı Dil Testi (YDT)

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