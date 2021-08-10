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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 10.08.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

YKS barajı için beklenen müjde geldi

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YKS barajı için beklenen müjde geldi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl çok sayıda aday baraja takılmış, bu durum barajın düşürülmesi yolunda bir beklentiye neden olmuştu. Geçen hafta baraj puanı konusunda ilgili kurumlar tarafından çalışma yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya son noktayı koydu.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ek yerleştirme sonrasında bu seneye özgü olmak üzere bir ek yerleştirme daha yapılacağını burada da baraj puanının TYT’de 140, AYT ve YDT’de ise 170 olacağını açıklayan Erdoğan’ın mesajı şöyle:

“Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.

Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacaktır.”

Erdoğan’ın açıklamasına göre bu yıl süreç başlangıçta yine daha önce belirlenen baraj puanları üzerinden yürüyecek. Yani Temel Yeterlilikte T(YT) baraj 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) ise 180 olarak uygulanacak. İlk yerleştirme ve ek yerleştirme tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı’nın açıklamasında olduğu gibi ek bir yerleştirme daha yapılacak. Bu seneye özgü bu ek yerleştirmede baraj puanları düşürülerek TYT’de 140, AYT ve YDT’de ise 170 olarak uygulanacak.

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