YKS adaylarına çevrim içi sınav desteği devam ediyor

'Eğitimde fırsat adaleti' ilkesiyle yola çıkan EBA Akademik Destek programı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilere 'Çevrim içi Deneme Sınavı' desteği sağlamaya devam ediyor. 12'nci sınıf öğrencisi üniversite adaylarına, 27-28 Haziran'daki YKS öncesi eksiklerini tamamlama fırsatı sunacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) deneme sınavları, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün yönettiği EBA Akademik Destek üzerinden çevrim içi düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda, “Kimsenin birbirinin başarı sıralamasını görmeyeceği, katılan herkesin sadece kendi sıralamasını ve eksiklerini öğrenebileceği deneme sınavlarını; tüm öğrencilerin tek oturumda, hiçbir kaynağa bakmadan, hiç kimseyle iletişim kurmadan tamamlamaları önem arz ediyor” denildi.

KİŞİYE ÖZEL EKSİK LİSTELERİ

Çevrim içi denemelerin sonunda, EBA Akademik Destek aracılığıyla öğrencilerin sınavdaki sorulara verdikleri cevaplar üzerinden bir analiz yapılarak 'kişiye özel' eksik listeleri oluşturulacak. Üniversite adayları bu listelerdeki konu anlatımları ve soru çözüm videoları sayesinde eksiklerini gidererek, sınav yaklaşırken zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.

İlki geçen hafta, her oturum iki gün olmak üzere gerçekleştirilen çevrim içi YKS Denemeleri, bu hafta, oturumların her biri tek gün olacak şekilde uygulanacak. İkinci çevrim içi YKS denemesinin TYT oturumu 17 Haziran Çarşamba, AYT oturumu 18 Haziran Perşembe; üçüncü çevrim içi YKS denemesinin TYT oturumu 20 Haziran Cumartesi, AYT oturumu 21 Haziran Pazar günü yapılacak.

Sınavlara, uygulandıkları günlerde sabah 07.30’dan akşam 23.59’a kadar istenilen bir saatte başlatılabilecek.