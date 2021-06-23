YKS adaylarına 3 şampiyondan 3 altın tavsiye

ARTIK KAFAYI ÇOK YORMA

Esad Yusuf Atik (AYT sayısal birincisi): Geçen yıl 500 tam puan alarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne girdim. Ben son 3-4 hafta sadece deneme çözüyordum. Her gün mutlaka bir TYT bir AYT denemesi çözmek gerek. Eğer enerjim kalırsa birer deneme daha çözdüğüm zamanlar da oluyordu. Yanlışım çıktıkça ya soru çözümünü izliyordum ya o konuyu tekrar ediyordum. Konu tekrarı yaparken de kendi notlarınızın üzerinden geçmek bence çok önemli. Çünkü insanın kendi notları hafızaya daha iyi kazınıyor. Son dönemlerde kafayı çok yormaya da gerek yok. Biraz dinlenmek lazım. Son haftaya girdiğimde sınavdan üç gün öncesine kadar çalışmaya devam ettim. Ancak son üç gün bıraktım dersleri ve tamamen dinlendim.

SORULARLA BOĞUŞMAYIN

Eren Şen (YDT birincisi): Ben Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü tercih ettim. Bir önceki sene yazdan itibaren yoğun bir ders çalışma programına girmiştim. Son haftalarda eksik olduğum konulara ağırlık verdim. Aşırı soru çözdüm diyemem. Mantıklı miktarda soru çözdüm ve son haftalarda kasmadım kendimi. Adayların soruları çok dikkatli okumalarını tavsiye ediyorum. Sorularla çok boğuşmamak da lazım. Bir soru sizi çok zorluyorsa onunla uğraşmayıp atlayın ve çözemediğiniz sorulara daha sonra yeniden dönün. Testlerin sıralamasını değiştirmeyin. Şimdiye kadar nasıl yaptınızsa yine aynı sıralamayla çözün. Sınav anında herhangi bir değişikliğe gitmek mantıklı olmaz.

YARIM KALANLARA BAK

Ümit Can Evleksiz (Eşit ağırlık birincisi): Benim tercihim Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü oldu. Son hafta sıfırdan bir şeylere başlayarak yeni işlere girişmeye hiç gerek yok. Yarım kalan işler tamamlanmalı. Mesela yarım kalan kitap vardır birkaç test kalmıştır, onlar bitirilmeli. Çok önemli gördüğüm bir diğer nokta da daha önce çözülmüş denemelerin üstünden geçmek. Soruları çözerken yanına alınan notlar, işlemler akılda kalıyor. Bu yüzden de onların tekrarı çok önemli son haftada. Yeni deneme de çözülebilir ama eski denemelerin tekrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden çözülen denemeleri atmamak lazım.