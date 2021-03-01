YKS adayları dikkat! Başvuru için son gün 2 Mart

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Sınav başvuruları için 2 Mart son gün. ÖSYM sosyal medya hesabından “YKS başvurularının alınması, 2 Mart 2021 saat 23.39’da sona erecek” hatırlatması yapıldı.

BAŞVURU İŞLEMİ NEREDEN YAPILIR?

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

SINAV ÜVRETLERİ İÇİN SON GÜN 3 MART

2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ile 3 Mart 2021 tarihine kadar yatırabilecekler.

BAŞVURU YAPAMAYANLAR NE YAPACAK?

4 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan/yapamayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihlerinde) 2021-YKS başvurularını yapabilecek. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

YK başvurusu için eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2021-YKS Aday Başvuru Formu ile fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekiyor. (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan ‘fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu’ veya ‘fotoğraflı, barkodlu-karekodlu’ Geçici Kimlik Belgesi geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.) Başvuru merkezlerinde başvuruda, fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmeyecek.