YKS 2025’e kalan sürede ne yapmalı?

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Başvuru kılavuzu incelendiğinde geçen yıl hukuk fakültelerini tercih edebilmek için 125 bin olan başarı sırasının 100 bine getirildiğini görüyoruz. Bu durumun hukuk tercihi yapacak adayları zorlayacağını söyleyebiliriz. Zira 100 bin başarı sırası ‘Eşit Ağırlık’ puan türü için oldukça yüksek. Öğrencilerin daha fazla efor harcamaları ve netlerini arttırmaları gerekecek. Başarı sıralaması istenen diğer yükseköğretim programları için herhangi bir değişiklik yapılmamış. Örneğin tıp fakültesi tercihi için 50 bin olan sıralama devam ediyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şehit eş ve çocuklar ile gazi ve gazi eş ve çocukları için vakıf yükseköğretim kurumlarında burslu öğrenci kontenjanı bulunuyor. Ayrıca 34 yaş üstü kadınlar ve depremzede adaylar için kontenjan uygulaması da 2025’de de devam ediyor. Enflasyonun etkisini sınav ücretlerinde de görüyoruz. Her bir oturum için istenen ücret 450 TL. Geçen yıl 295 TL istenmişti!

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YKS’YE NASIL HAZIRLANMALI?

YKS’ye yaklaşık 4,5 ay kaldı. Kalan sürede adayların yapması gerekenler şöyle:

1- Adaylar ilk dönemi verimli geçiremediklerini düşünüyorlarsa, ikinci dönem yeni bir başlangıç olabilir. Konuları tek tek yazıp güçlü ve zayıf olduklarınızı belirleyin ve eksiklerinizi kapatmak için harekete geçin. Erken havlu atmayın, elinizden gelen gayreti gösterin! Çok şeyin değiştiğini göreceksiniz.

2- Sınava hazırlıkta herkesin takılıp kaldığı bir konu var: soru sayısı. Kaç tane soru çözüldüğünü saymaya gelene kadar bir öğrencinin yapması gereken çok önemli bir iş var. Dersi anlatıldığı yerde, öğretmenden dinlemek. Bunu yapmadan soru çözmeye ağırlık vermenin hiçbir anlamı olmaz.

3- Çözülemeyen soruları doğru zamanda yani fazla bekletmeden ve biriktirmeden sormanın konuyu tam olarak kavramadaki katkısı çok büyük. Bu soruları saklayıp sınava yakın zamanlarda kendinizi tekrar deneyebilirsiniz.

4- Geçmiş yılların üniversite sorularını ve iki haftada bir en az bir tane (TYT-AYT) deneme sınavı çözmek adayların performansını artıracaktır.

HER SORU ÇOK DEĞERLİ

5- Adaylar özellikle TYT’de zaman problemi yaşayabiliyor. Bu yüzden yapılacak denemelerde zamana uymaya gayret gösterilmeli. Özellikle deneme sınavlarında tuvaleti bahane edip sık sık sınav bölünmemeli. Çünkü gerçek sınavda bu şans olmayacak.

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6- Üniversite sınavında her soru çok değerli. Yapacağınız bir fazla soru binlerce adayın önüne geçmenizi sağlayabilir. Bu yüzden dengeli bir ders çalışma programı hazırlayıp her derse gereken önemi vermelisiniz.

7- Adaylar, konu eksiklerini gidermek için okulda ya da kursta mutlaka öğretmenlerin etütlerinden yararlanmalılar. Sadece video anlatımlarıyla yetinmemeliler.

8- Öğrenciler konuların yetişemeyeceğini ve çok eksikle sınava gireceklerini düşünüyorlar. Bu endişe, çalışmaya sevk ederse öğrencilerin lehinedir. Derslere asılın, eksikleri giderin. Kendinize güvenin.

9- Adaylar sağlıklarına, özellikle beslenme ve uykularına özen göstermeliler. Düzenli beslenme ve uyku düzeninin ayarlanmış olması fiziksel olarak kişilerin daha zinde hissetmesini sağlayacak, kaygıyı da azaltacaktır.

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10- Sürekli “sınav zor olacak” düşüncesi ile hareket etmek paniğe yol açtırabilir. Bu yüzden sınava ilişkin olumlu düşünmeye çalışmalısınız.

Eğer sakin olursanız ve kendinize güvenirseniz 4,5 aylık süreyi verimli kullanıp iyi bir performansa sahip olursunuz.

CİHAN YEŞİLYURT KİMDİR?

1973’te Samsun’un Alaçam ilçesinde doğdu. İlköğrenimini ve liseyi Alaçam’da tamamladıktan sonra 1991’de girdiği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 1995’te mezun oldu.

1997 yılında Fen Bilimleri Dershaneleri’nde Rehber Öğretmen olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.