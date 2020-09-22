YKS 2020 ek tercih ücreti yatırılan bankalar hangileri? İşte YKS ek tercih ücret bilgileri ve tercih tarihi

YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından tercih işlemleri yapılmaya başlandı. YKS ek tercihleri 17 Eylül ve 23 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Adaylar ek yerleştirme ücretini 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar kılavuz içerisinde belirtilen şekilde yatırabilecekler. Ücret ödemesi, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı /banka kartıyla da yapılabilecek.



EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR YATIRILIR?

Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir.

EK TERCİH ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeniz gerekiyor.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENİR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.