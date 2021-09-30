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YİÜ Tıp Fakültesinin TUS başarısı

#Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi#Dr. Eren Coşkun#TUS
YİÜ Tıp Fakültesinin TUS başarısı

ÖSYM tarafından 5 Eylül tarihinde yapılmış olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) sonuçlarına göre 77.31 Temel Puanı ve 77.49 Klinik Puanı alarak 10. olan Dr. Eren Coşkun önemli bir başarıya imza attı.

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Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk mezunlarından olan Dr. Coşkun, İntörn öğrenciyken girmiş olduğu 21 Mart 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (2021-TUS 1. Dönem) da 4. oldu.

Dr. Coşkun "YİÜ Tıp Fakültesinin ilk mezunlarından biri olarak TUS'da böyle bir başarı elde etmenin, bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza örnek ve motivasyon kaynağı olmasını temenni ediyorum. Üzerimde emeği geçen başta ailem, tüm hocalarıma, yakın arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

GELECEĞE DEĞER KATAN, SAĞLIK PROFESYONELLERİ

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, “Yüksek İhtisaslı sağlık profesyonellerini yetiştiriyor olmak en büyük gurur kaynağımız. Değerli mezunumuz Dr. Eren Coşkun’u tebrik ediyor, üstün başarılarının hayat boyu devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

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#Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi#Dr. Eren Coşkun#TUS