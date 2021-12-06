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Yitirmek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yitirmek eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Yitirmek#Eş Anlamlısı
Yitirmek kelimesinin eş anlamlısı nedir Yitirmek eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

1. asırda literatüre girmiş olan yitirmek kelimesi ''yitmek'' fiilinden türetilmiştir. Yitmek, kaybolmak ve uzaklaşmak anlamına gelirken, yitirmek, eldeki bir şeyin kaybedilmesi demektir. Kelimenin sıfat hali ''yitik'' şeklinde yazılır ve kayıp manasına gelir. Bu kelime birçok deyim ve atasözünde geçer. Örneğin: ''Gözden yitmek'' Yitirmek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yitirmek kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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 Yitirmek kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bulmak

 2- Kazanmak

3- Kesbetmek

4- Yakalamak

5- Elde Etmek

6- İktisap Etmek

 Yitirmek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Kaybetmek:

 Arapça kökenli bir sözcük olan kayıp ile ''etmek'' yardımcı fiilinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan kaybetmek, sahip olunan bir şeyi yitirmek manasına gelir. Bu kelime de yitirmek gibi birçok kalıp ifadede ve deyimde kullanılır.

 Örnekler: 1- Yakınını Kaybetmek 2- Zaman Kaybetmek

 2- Zayi Etmek:

 Zayi etmek, hem kaybetmek hem de bir şeyi kullanılamaz duruma getirmek demektir.

 3- Zarar Etmek:

 Zarar etmek, maddi kayba uğramak anlamına gelir.

 Yitirmek Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Daha fazla vakit ''kaybetmeden'' ders çalışmak istiyorum.

 2- Aklını ''kaybetmiş'' gibi tuhaf sözler söylediği için odadaki herkes tedirgin olmuştur.

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 3- Yaşadığım son hayal kırıklığı ile birlikte tüm umutlarım da ''zayi'' oldu.

 4- Yeni açtığı dükkanda da ''zarar etmeye'' başlayınca bunalıma girdi.

 

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