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Yırtıcı Kuş Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Yırtıcı Kuşlar Ne İle Beslenir, En Yırtıcı Kuş Cinsi Nedir?

Yırtıcı Kuş Türleri Ve İsimleri Nelerdir Yırtıcı Kuşlar Ne İle Beslenir, En Yırtıcı Kuş Cinsi Nedir

Evrende yaşayan kuşlar bir o kadar sevimli ve bir o kadarda tatlıdır. Kuşların birbirinden güzel gagaları ve rengarenk tüyleri bulunmaktadır. Ancak tüm kuşlar göründüğü kadar masum ve sevimli değildir. Çünkü kuş türleri arasında yırtıcı grubuna giren kuş türleri de bulunmaktadır. Peki, yırtıcı kuş türleri ve isimleri nelerdir? Bu kuşlar ne ile beslenirler? En yırtıcı kuş olarak hangi hayvanlar sayılmaktadır? İşte, yırtıcı kuşlar hakkında tüm detayları derledik.

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Kuşların beslenme şekillerine göre yırtıcı ve yırtıcı olmayanlar grubuna girdiği söylenebilir. Özellikle et ile beslenen kuşlar yırtıcı grubunda yer almaktadır. Bazı yırtıcıların kanatlarını açınca 4 metreye kadar ulaşması söz konusu olabiliyor. Ayrıca bu hayvanlar cüsseli ve güçlü kuşlardır. Avcı oldukları için bazen asil bazen de kurnaz davranırlar. 

Yırtıcı Kuş Türleri ve İsimleri Nelerdir? 

Kartal, şahin, balıkkartalı, baykuş ve akbabalar yırtıcı kuş grubu içerisinde yer alır. Bu kuşlar etobur kuşlardır. Ancak bu kuşların dışında etobur olan yırtıcı başka kuşlarda bulunmaktadır. Yırtıcı kuşlar genelde etin her kısmı ile ilgilenirler. Ancak bazı yırtıcılar, nadiren de olsa etin sadece bazı türlerini yer. Bu tamamen avları ile ilgili olarak sayılır. Bazen yedikleri et türlerine göre de kuşlar sınıflandırılabilir. 

 Yırtıcı Kuşlar Ne ile Beslenir? 

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 - Balıkçıl yani sadece balık yiyen kuşlar. Penguenler, balıkçıllar

 - Böcek yiyen yırtıcı kuşlar: Kırlangıçlar, flycatchers, warblers,

 - Kuş yiyen yırtıcı kuşlar; Atmaca ve alaca şahinler

 - Yumşakça yiyen yırtıcı kuşlar: Tarak dişler ve çulluklar

 - Yılan yiyen yırtıcı kuşlar: Yılan akbabası, sekreter kuşu. 

 En Yırtıcı Kuş Cinsi Nedir? 

 Sevimli ve rengarenk kuşların yanı sıra yırtıcı ve saldırgan kuş türleri bulunmaktadır. Bu hayvanlarda yaşayış tarzları ve beslenme konularında farklı özellikler göstermektedir. Yırtıcı türleri de kendi içerisinde sınıflandırılmaktadır. Yırtıcı kuş türleri şu şekilde sıralanabilir. 

 Sakallı Akbaba 

 Bu akbabalar diğer aile üyelerine göre kel değildirler. Ağırlık olarak 5 ile 7 kilo arasında yer almaktadırlar. Yuvaları genellikle dik yamaçlarda bulunur. Bu kuş türleri leş yiyerek beslenmektedirler. Leşi gökyüzünden takip ederler. Bazen leşlerin kemiklerini bile tüketebilirler. 

 Kartal 

 Kaslı ve güçlü peçleri ile bilinen kartalların en belirgin özelliklerinden biride keskin bakışlı olmalarıdır. En güçlü yırtıcı olarak bilinmektedir. Kartallar ormanlık ve dağlık alanlarda yaşamayı severler. Yuvaları ağaç tepelerinde bulunur. Görüş özellikleri çok iyi sayıldığı için yüksekten uçarken bile avlarını bulabilirler. Böyle iken avlarına hiç bir şey hissettirmezler. Altın kartal olarak bilinen türleri tilki, keçi ve geyik gibi büyük hayvanları avlamaktadır. Kartallar kendi ağırlıklarının yarısı kadar avı pençesinde taşıyabilir. 

 Doğan 

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 Yuvaları sarp kayalıklar üzerinde kuruludur. Kendi boyutlarına yakın veya daha küçük hayvanlar ile beslenirler. Yırtıcı kuşlar arasında başarılı uçuşları ile meşhurdurlar. Her ne kadar küçük olsalar da akıllı ve başarılı bir kuştur. Doğanlar oldukça yabani ve yırtıcı kuşlardır. 

 Martı 

 Martılar genellikle kıyı bölgelerde yaşarlar. Martılar, en yırtıcı kuşlar arasında kendilerine yer bulur. Yaşam süreleri 10 ile 15 yıl üzerinde sürer. Hem tatlı hem de tuzlu sularda yaşayabilme özellikleri bulunmaktadır. Martılar yıl içerisinde sadece bir kere ürerler. 

 Dalgıç Kuşu 

 Bu kuşlar su üstünde ve su altında bulunan hayvanlar ile avlanır. Yarı kısımlarına kadar dalış yapabilirler. Balıklar ile beslenirler. Balık yemeyi çok severler. Su altında 10 dakika kadar durabilirler. 

 Kerkenez 

 Kartal ailesi arasında sayılırlar. Yüksek kesimlerde yaşamaktan hoşlanırlar. Bazen kendi ailesinden kuşlar ile bazen de serçeler ile beslenirler.

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