Yineleme Nedir Ve Ne Demek? Yineleme Tdk Sözlük Anlamı

Yineleme kelimesinin birçok farklı dilde farklı açıklamalar şeklinde karşılıkları bulunmaktadır. Fakat genel olarak bakılınca her biri aynı kapıya çıkan ana fikirleri bulunmaktadır. Yineleme kelimesi hemen hemen tüm dillerde tekrarlama şeklinde olmaktadır.



Yineleme Nedir ve Ne Demek?

Yineleme kelimesinin karşılığı olarak bir cümle veya bir paragraf içinde tekrarlama olan durumlarının olması olarak dönüşebilmektedir. Tüm dillerde yineleme kelimeler yer verilmektedir. Bu kelimeler genellik iki adet olmaktadır. Bir tür yansıma sözcükten türeyen yinelemeler bulunmaktadır. Bu yinelemelere örnek olarak şıp şıp yinelemesi olabilmektedir.

Doğada bulunana seslerden türetilmiştir. İkili tekrarlama işlemlerinin her ikisi anlamlı olacağı gibi her ikisi de anlamsız olabilmektedir. Örnek vermek gerekir ise pat küt yinelemesinin her ikisi de anlamsızıdır. Biri anlamlı bir almaşız olan yineleme ise çat pat olmaktadır. Burada biri anlamlıdır biri anlamsızdır. Diğer ve son yineleme türü ise her ikisi de anlamlı olan yineleme olmaktadır. Buna örnek vermek gerekir ise hızlı hızlı olmaktadır.

Yineleme TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk dil kuruman göre yineleme sözcüğünün iki farklı anlamı çıkabilmektedir. Bu anlamların ilki Osmanlı Türkçesinde bulunana ve birçok yazı şiirde bulanan kelime tekrarları olmaktadır. Bir de Türk dil kurumu tanımında Fransızca ve İngilizce metinlerde de olan karşılığı bulunmaktadır. Bunlar ise daha çok bir cümle içinde eş anlamı sözcüklerin farklı yerlerde kullanılması şeklinde olmaktadır. Fakat genel olarak soru kalıplarında yineleme ile ikilemeler aynı anlamda olmaktadır.