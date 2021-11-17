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Yin Yang anlamı nedir? Yin Yang sembolü hangi dine aittir

Yin Yang anlamı nedir Yin Yang sembolü hangi dine aittir

Bazı inanış ve ilkeleri temsil eden bazı semboller bulunur. Bu semboller insanlar tarafından taşınabileceği gibi kurum kuruluş ve özel bölgelerde de kullanılır. Popüler olan ve herkes tarafından merak edilen semboller arasında şüphesiz ying yang sembolü yer alır. Peki, ying yang anlamı nedir? Ying yang sembolü hangi dine aittir tüm detayları ile derledik.

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  Yin yang sembolü, halk arasında daha çok denge sembolü olarak da bilinir. Çünkü bu sembol içerisinde renkler eşit oranda bulunur. Yani eşit miktarda siyah renk ve eşit miktarda beyaz renk bulunmaktadır. Bir daire içerisinde yer alan renkler ortadan kavisli bir çizgi ile bölünür. 

 Ying Yang Anlamı Nedir? 

 Ying yang sembolü, her iyiliğin içinde bir kötülük e her kötülüğün içinde bir iyilik vardır tanımlaması ile bilinir. Bu sembolün en net ve herkes tarafından bilinen anlamı ise dengedir. Bu sembolün dengeyi anlatması içerisinde yer alan eşit renk ve şekillerden kaynaklanır. 

 Çin inanışında yer alan bu sembole göre iki zıtlığın bir araya gelmesi ile oluşan denge anlatılmaktadır. Ayrıca sembolün diğer anlamları arasında gece ve gündüz, negatif ve pozitifin uyum, denge ve eşitlik içinde olduğu anlatılmaktadır. Bu sembole göre her şeyin bir zıttı vardır ve her şey zıttı ile bir bütündür. Yani zıttı ile var olur. Sembol aitlik bakımından Teo felsefesini açıklar. Bu felsefe ise kainatta yer alan her bir şeyin iki ayrı güç tarafından yönlendirildiğini, kontrol edildiğini savunur. 

 Ying Yang Sembolü Hangi Dine Aittir? 

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 Ying yang sembolü, ying yang çemberi ve Tai Chi olarak da bilinir. Sembol Teo felsefesine aittir. Ayrıca sembol her şeyin zıttına dönüşebileceğini de anlatır. Sembolün ait olduğu din ise Teoizm'dir. Çin felsefesinde ortaya çıkmış olan bir inanıştır. Bu inanışın ortaya çıkış sebeplerinden biri ise Şintoizm ve Konfüçyus'a tepki olarak doğmasıdır. Günümüzde de popüler olan semboller arasında yer alan ying yang sembolü, sadece bu dine ait olan kişiler tarafından değil denge ve eşitlik gibi anlamları temsil etmek için herkes tarafından kullanılabilir. 

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