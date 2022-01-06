Yılışık ne demek, ne anlama gelir? Yılışık kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Anlam bakımından araştırılan yılışık kelimesinin kolay bir anlamı bulunuyor. TDK'ya göre belirlenen anlamda kullanılabiliyor. TDK'ya göre yılışık kelimesi, yapmacık davranışlar yapan kişiler için kullanılıyor.

Yılışık Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sözcüklerin yapısı dışında farklı anlamları da bulunuyor. Kelimelerin kullanımını yaparken doğru anlamda kullanılması gerekiyor. Anlamı bilinmeyen sözcük türlerinin kullanılması, cümle yapısının bozulmasına neden oluyor. Araştırılan yılışık kelimesi de, farklı kişilerce tercih edilen bir kelimedir. Anlamı araştırılan yılışık kelimesi, herkes tarafından öğrenilmek isteniyor. Sözlüğe bakarak yılışık sözcüğünün sahip olduğu anlamı bulmak mümkündür. Yılışık sözcüğü, yapmacık davranışlar yaparak hoş bir görüntü vermeyen kişiler için kullanılan bir kelimedir.

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Yılışık Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Bir kelimenin en doğru anlamını öğrenmek için TDK bilgilerini incelemek gerekiyor. TDK her kelimenin doğru anlamlarını belirleyen ve sunan bir kurumdur. Yılışık kelimesi de TDK tarafından bir anlama sahiptir. TDK'ya göre yılışık kelimesi, yapmacık ve göze batan tavırlar sergileyen anlamına sahiptir. Kişiler için kullanılması uygun görülen bir kelime çeşidi olarak biliniyor.