‘Yılın öğretmeni’ köy okulundan

Öğrencilerin sevgilisi olan sosyal bilgiler öğretmeni Ayşe Altınok okulunda farkındalık oluşturarak birçok ilke imza attı. “Köy okullarının hayatın tam olarak yaşandığı, öğrencilerle daha iç içe olabildiğiniz ve kısıtlı imkanlarla çok büyük şeyler başarabildiğiniz yerler olduğunu gösterdik” diyen Ayşen öğretmen, yaptıklarını şöyle anlattı:

'KÖYE SİNEMA GETİRDİ

“14 yıldır Ortaköy ilçesinin köylerinde çalışıyorum. Öğretmenlik mesleğini yaparken, akademik hayatıma da devam ettim. Alanımda yüksek lisans ve doktora yaptım. Köy okullarını çok önemsiyorum. Daha önce hiç sinemaya gitmeyen öğrencilerim vardı. Onlar için sinemayı buraya getirdik. Burada birlikte mısır patlatıp, sinema günleri yapıyoruz. Öğrencilerimizin çok mutlu olduğunu gördük. Yine anneler ve veliler için çeşitli etkinliklerde yaptık.

OKUL RADYOSU VE KÜTÜPHANE KURDUK

Maniler, ninniler, kına türküleri gibi Ozancık ve çevresindeki köylerden esinlenerek bir halk kültürü çalışması yaptık. Okulumuzda bir kütüphanemiz yoktu. Bu dönemde yeni bir kütüphane kurduk. Şu an yeterli sayıda kitabımız olmasa da çeşitli kurum kuruluşlardan kitaplar topladık. Bu süreçte öğrencilerimiz uzaktan eğitim alırken, gelip okulumdaki kütüphaneden faydalanabiliyorlar. Bilim fuarları kapsamında okulumuzda bir Türkiye geneline internet üzerinden yayın yapan Ozancık radyosunu kurduk. Burada yalnızca bant yayını yapmıyoruz. Öğrencilerimiz canlı yayınlar yaparak, kendilerini ifade edebilme becerisini geliştiriyorlar. İletişimleri de oldukça güçlendi. Bir köyden tüm Türkiye’ye ulaşabileceklerinin farkına vardılar.

EN BÜYÜK DESTEKÇİM ANNELER VE EŞİM OLDU

Okullumuzda taşımalı eğitim veriliyor. Buraya beş köyden gelen 136 öğrencimiz var. Hem bir kadın hem de öğretmen olarak, bana burada kadınların çok büyük destekleri oldu. Kadınlarımız kız çocuklarına örnek olduğumu gördüler. Ayrıca birçok projede kız çocuklarına yer verdiğimiz için hem kızlarını okula devam ettirdiler hem de benim en büyük destekçim oldular. Ben de bir eğitimci ve bir çocuk annesi olarak kız çocuklarının eğitiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Aile hayatımda ise eşimin de bir eğitimci olması benim bu projeleri hayata geçirmemde çok katkısı oldu."